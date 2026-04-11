Жителям Московского региона пообещали теплую рабочую неделю

Синоптик Ильин заявил о приходе тепла в Москву и Подмосковье на следующей неделе

Весенняя погода вернется в Москву и Московскую область в ближайшее воскресенье, 12 апреля, и уже никуда не уйдет. Она порадует жителей теплом с небольшими и кратковременными дождями. Об этом в комментарии 360.ru заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он подчеркнул, что постепенное повышение температуры начнется уже в понедельник.

«Всю неделю в дневные часы максимальная температуры будет достаточно высокой — +9..+14. Не исключено, что в конце она поднимется еще выше», — заявил Ильин.

Синоптик добавил, что частых дождей на следующей неделе ждать не стоит. Небольшие осадки возможны только во вторник и четверг.

«Ну и прояснения в виде солнышка. Никаких морозов не ждем. Разнообразная веселенькая неделя будет», — подытожил Ильин.

Погода предпасхальной недели удивила жителей Москвы и Московской области внезапными снегопадами и ночными заморозками, которые вторглись из Арктики. Метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в комментарии 360.ru заявила, что в апрельской зиме ничего необычного нет: в прошлом году столицу и область также накрыл снегопад, а выпавшие осадки держались потом пять дней.