В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

В субботу, 11 апреля, объем осадков в российской столице достиг пятой части месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«В Москве в субботу прошел интенсивный ливень. За сутки в осадкомеры города попало от двух до семи литров дождевой воды на метр площади, что составляет почти одну пятую месячной нормы», — написал он.

Сейчас небо в столице полностью закрыли слоистые облака, температура воздуха составляет около +4,3 градуса. В течение дня в Москве и по области ожидается облачная погода с прояснениями.

Местами возможен слабый дождь. Воздух прогреется до +9…+12 градусов, это значения климатической нормы для текущего периода.

«На следующей неделе жителей Центральной России ждет нормальное апрельское тепло. <…> Весна в полной мере вернет утраченные позиции», — добавил Тишковец.

Ранее московским водителям посоветовали подумать о смене резины с зимней на летнюю.