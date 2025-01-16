«Слезы, красные глаза». Расчищающие побережье Черного моря волонтеры рассказали об отравлениях

РБК: волонтеры рассказали об отравлении при очистке пляжей на юге РФ от мазута

Присоединившиеся к очистке пляжей от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе добровольцы пожаловались не нехватку средств защиты и проблемы со здоровьем. Об этом сообщил РБК .

Волонтер по имени Юрий участвовал в экологической акции с 17 декабря. По его словам, раздача костюмов, масок и перчаток началась на второй день, а респираторы выдали примерно через 10 дней. Поэтому добровольцы столкнулись с интоксикацией.

«К врачам не обращался, лежал дома. Слезы, красные глаза, в носу и в горле першило, состояние как ОРЗ», — рассказал он.

Работавший на самых загрязненных мазутом участках Александр сообщил, что волонтеры отравились в первые дни, когда происходило испарение легких паров. После этого добровольцы стали носить угольные респираторы и даже противогазы.

Разлив мазута произошел после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». К ликвидации последствий подключились спасатели, казаки и волонтеры.