В Анапе 146 человек обратились за медпомощью после очистки побережья от мазута

Часть очищавших побережье Черного моря от мазута после аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» волонтеров пожаловалась на проблемы со здоровьем. К медикам обратились 146 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Краснодарского края.

«За период с 18 декабря 2024 года из числа участников в проведении работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью», — уточнили в минздраве.

Из них 142 обратившимся оказали амбулаторную помощь, три человека госпитализировали. Последних уже выписали по выздоровлению. В ведомстве добавили, что в Крыму и Севастополе никто к медикам не обращался.

Кроме того, в Анапе на береговой линии функционируют шесть врачебно-фельдшерских постов, чтобы оказать медицинскую помощь волонтерам и ликвидаторам загрязнений. Там же развернут мобильный штаб территориального центра медицины катастроф региона, оснащенный всем необходимым.

Помимо этого в городской больнице развернули 14 резервных коек с подачей кислорода на случай поступления пациентов, отравившихся парами нефтепродуктов.

Ранее в МЧС России сообщили, что на черноморском побережье собрали почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.