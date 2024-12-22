Волонтеры и ветеринары спасли 972 птицы, пострадавшие от разлива мазута в Анапе

Волонтеры и ветеринары спасли в Анапе 972 птицы, пострадавшие из-за разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба мэрии курорта.

«Спасены 972 птицы, 890 из них уже направлены на реабилитацию», — уточнили местные власти.

До этого в мэрии сообщили о спасении первых 150 птиц, которых доставили в краснодарский зоопарк «Сафари-парк», где они пройдут реабилитацию.

В парке оборудованы 15 вольеров для их приема и содержания. Птиц выпустят в естественную среду обитания после ликвидации последствий ЧС.

Волонтеры отмывают пострадавших птиц от мазута, используя безопасные препараты, ранее сообщал «Коммерсант».

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что больше всего мазута скопилось на пляже возле детского лагеря «Планета» в Анапе. Сотни волонтеров сейчас здесь собирают загрязненный нефтепродуктами грунт, в работе также задействованы самосвалы и тракторы.