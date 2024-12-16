Пострадавших после крушения танкеров моряков начали допрашивать

Следователи начали обыски и допросы после крушения танкеров в Керченском проливе

Группа следователей в Краснодарском крае и в Керчи допрашивает пострадавших моряков, признанных потерпевшими по уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Республике Крым и Севастополю.

Следователи назначили проведение судебно-медицинских экспертиз в фирмах, где танкеры проходили технический осмотр. Кроме того, сотрудники ведомства проводят обыски, изымают документы, изучают сводки информирования экипажей о чрезвычайных погодных условиях и допрашивают работников портов. В Перми и Санкт-Петербурге вскоре допросят судовладельцев.

Центральный аппарат СК и его руководство контролируют расследование уголовных дел.

Руководитель судоходной компании «Кама Шиппинг» Лариса Фролова отмечала, что танкер «Волгонефть 212» недавно отремонтировали. На маршрут он вышел под руководством опытного капитана.