Скот в подтопленных районах Дагестана вакцинируют от сибирской язвы

Эпизоотическая ситуация в Дагестане на фоне паводка остается благополучной. Для профилактики ветслужбы вакцинируют скот в пострадавших районах, сообщила пресс-служба правительства республики.

Масштаб подтоплений в Дагестане обсуждался на встрече премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова с министрами и главами муниципалитетов. Ветеринарные службы предварительно оценили объем павшего скота и птицы в селах Хасавюртовского района. Утилизация продолжается, так как в Адильотаре вода еще стоит.

«Паводки и подтопления создают комплекс рисков для здоровья животных — и вакцинация становится критически важной мерой профилактики», — заявил Абдулмуслимов.

Дополнительные силы Минприроды Дагестана 7 апреля отправятся в пострадавшие муниципалитеты, чтобы проконтролировать процесс утилизации скота. Уцелевшие животные пройдут вакцинацию от опасных болезней, в том числе сибирской язвы.

В конце марта в Дагестане ввели режим ЧС из-за непогоды. К 6 апреля количество подтопленных домов превышало две тысячи.