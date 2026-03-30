В Дагестане ввели режим ЧС в пяти городах и трех районах

В Дагестане ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за непогоды. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов, сообщили в его пресс-службе .

Режим ЧС действует в Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте, а также в Дербентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах.

Сильные ливни и шквалистый ветер привели к подтоплению жилых домов и объектов энергетики, перебоям с коммуникациями, а также к оползням, камнепадам и разрушению дорог и мостов. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе.

В ряде муниципалитетов развернули пункты временного размещения и организовали подвоз питьевой воды.

Для координации работ создан оперативный штаб под руководством Сергея Меликова. Также в республике начали оценку ущерба — по ее итогам примут решения о поддержке пострадавших.

По данным МЧС России, за сутки в Дагестане от воды освободились 540 жилых домов, 698 приусадебных участков и 120 участков автодорог.