Полицейские доставили гумпомощь пострадавшим от ЧС жителям Дагестана
Сотрудники полиции организовали доставку гуманитарной помощи жителям микрорайона Караман в пригороде Махачкалы, пострадавшим от наводнения. Об этом сообщили в МВД по Республике Дагестан.
В зону ЧС доставили продукты питания, питьевую воду и предметы первой необходимости. Груз оперативно собрали и передали местным жителям.
Врио начальника отдела полиции Тамерлан Гогурчунов отметил, что работу по оказанию помощи продолжат.
Непогода обрушилась на регион 28 марта — сильные дожди и ветер привели к подтоплению домов и территорий. Режим ЧС ввели в восьми муниципалитетах, последствия стихии устранялись круглосуточно.
