Синоптик Шувалов предупредил, что циклон принесет дожди в центральные регионы России

На этой неделе погоду в центральных регионах России определит серия южных циклонов. О прогнозе на погоду рассказал Zvezdanews синоптик Александр Шувалов.

Между западом и востоком Центрального федерального округа (ЦФО) будет существенная разница. На западе пройдут два южных циклона с большим количеством осадков. В Брянске, Смоленске, Курске, Орле, Белгороде и Воронеже могут быть продолжительные и местами сильные дожди.

Затем зона осадков сместится ближе к востоку округа — дожди пройдут во Владимирской и Рязанской областях, но уже не столь обильные, как на западе. Температура при этом сильно не просядет — циклон южный, контраст между теплым и холодным секторами небольшой. В центре России ожидается 14–16 градусов тепла.

После ухода циклона на Прибалтику в пятницу установится погода без осадков. Давление в Москве и Подмосковье будет чуть выше нормы. Наиболее низкое оно будет во вторник, а затем к выходным повысится до 750–752 миллиметров ртутного столба.