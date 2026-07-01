Сильнейшая за четыре месяца магнитная буря обрушится на Землю

Крупная вспышка на Солнце даст о себе знать поздним вечером 2 июля. На Землю обрушится сильнейшая с марта магнитная буря. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышка на Солнце высшего класса X произошла в ночь с 30 июня на 1 июля. Взрыв оказался умеренным, всего X1.1 балла, поэтому бурь и радиационных штормов высшего уровня на Земле не ожидается. Специалисты спрогнозировали сильный геомагнитный шторм категории G3.

«Моделирование показывает, что фронт от вспышечного взрыва придет к планете уже завтра в диапазоне от 21 до 24 часов по московскому времени. Возможная буря ожидается самой сильной с марта текущего года», — заявили представители лаборатории.

Предыдущая магнитная буря ожидалась 19 июня. Врач-кардиолог Денис Прокофьев советовал при ухудшении самочувствия обратиться к врачу.