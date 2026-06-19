Россиян предупредили о магнитной буре 19 июня

На Земле ожидается новый всплеск геомагнитной активности, но не слишком сильный. В пятницу, 19 июня, прогнозируется рост активности магнитосферы, согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Планетарный геомагнитный индекс Kp поднимется до отметки 4.0 по девятибалльной шкале. Наивысшая точка возмущенности магнитного поля Земли будет достигнута к полудню.

Специалисты добавили, что вероятность возникновения магнитной бури 19 июня составляет 36%. На выходных эти значения составят 26% и 12%. В пятницу вероятность спокойной геомагнитной обстановки составила порядка 29%.

Ранее врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев посоветовал метеозависимым людям в дни, когда ожидаются магнитные бури, при ухудшении самочувствия обращаться к специалистам.