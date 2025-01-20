Севший на мель танкер «Волгонефть-239» распилят на металлолом

После откачки оставшегося мазута специалисты утилизируют севший на мель танкер «Волгонефть-239». Они распилят его и увезут на металлолом, сообщил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко в эфире Первого канала .

Рабочие восстановили оборудование, которое позволило прогреть топливо до +45 градусов, и откачали по герметичным трубам первые 20 тонн мазута. Тарасенко сообщил, что следующим этапом станет утилизация судна.

«Все здесь прямо на месте будет. <…> Получается как бы сухой док, в котором мы все полностью распилим — полностью железо — и увезем его на металлолом», — сказал он.

Ранее МЧС сообщило, что возле кормы потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» специалисты при помощи сорбента собрали почти 14 тонн мазута. С пляжей на черноморском побережье вывезли свыше 168 тысяч тонн загрязненного песка. Волонтер Лариса Шульц предупредила о второй волне выбросов.