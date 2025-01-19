Более 168 тысяч тонн загрязненного песка вывезли с пляжей Керченского пролива

За минувшую неделю в Керченском проливе собрали 7557 тонн загрязненного песка и грунта и вывезли 7337. С начала работ объем вывезенного грунта превысил 168 тысяч тонн, сообщила пресс-служба МЧС России.

Акваторию пролива обследовали на площади свыше 2900 квадратных километров, около 43 тысяч квадратных метров обработали сорбентом. Спасатели собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости.

В акватории вдоль побережья, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрали больше 16 тонн мазута. Еще 14,5 тонны отходов — у кормы танкера «Волгонефть-239».

«Для нефтепродуктов, собранных в районе танкера, на терминале навалочных грузов сформированы железнодорожные составы для отправки на утилизацию. Мероприятия планируется завершить до конца января», — рассказали в МЧС.

Ранее «Волгонефть-239» отгородили от моря дорогой. Техническое сооружение позволит пресечь распространение нефтепродуктов в открытых водах.