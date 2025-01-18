Почти 14 тонн мазута собрали у кормы потерпевшего крушение танкера

У кормы потерпевшего крушение в районе Керченского пролива танкера «Волгонефть-239» собрали почти 14 тонн мазута. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

У кормы танкера «Волгонефть-239» собрали почти 14 тонн мазута, использовали свыше 1500 килограммов сорбента. В акватории вдоль берега, в том числе в портах Севастополя и Анапы, собрали 16,27 тонны нефтесодержащих отходов, использовали 925 килограммов сорбента», — заявили в ведомстве.

Всего с береговой линии собрали 167 578 тонн загрязненного грунта и песка, а также вывезли 128 231 тонну.

В Краснодарском крае обследуют 220 километров берега. Там зафиксировали единичные выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района. За сутки вывезли 289 тонн отходов, а также продолжили сбор мазута у кормы танкера «Волгонефть-239».

Ранее стало известно, что Морспасслужба рассмотрит утилизацию танкера «Волгонефть-239».