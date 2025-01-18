«Я точно знаю, будет еще волна». Вся правда о спасении птиц на Черноморском побережье

Девушка-волонтер Лариса Шульц, которую обнял спасенный от мазута лебедь, рассказала о помощи пострадавшим от разлива мазута птицам в Анапе. Далеко не всех удалось спасти. Во время прямого включения с ведущей 360.ru Еленой Кононовой она не смогла сдержать слез.

Сбылась мечта обняться с лебедем Шульц призналась, что всегда хотела обняться с лебедем, потому что от него исходит чистота и мощь. Мотивацию добавило и то, что в начале операции волонтерам, несмотря на усилия, не удалось спасти трех лебедей.

Хотя мы и купили лодки, и нашли машины, которые будут вывозить. Но это невозможно, это очень тяжелая операция. <…> Поэтому, знаете, такая галочка осталась незавершенная, что-то не получилось.

Птица прилетела самостоятельно именно в тот момент, когда волонтер находилась на грани выгорания. Лебедь не страдал от сильной интоксикации, мазут попал только на грудь. Поэтому люди помыли его, «оказали все услуги пятизвездочного отеля», а потом усадили в отдельный загон. «То, что могли, мы ему дали. Утром открыли загон, он пошел, как хозяин, прогулялся по дому, благополучно нашел место, где мог разогнаться, расправить свои крылья, и улетел», — рассказала собеседница 360.ru.

Добровольцы работают давно, поэтому устают морально и физически. Три недели Шульц провела в сумасшедшем режиме. «Стало уже бить по самочувствию и здоровью, опускаться крылья свои собственные: а все ли мы сделали так. Уже не хватало сил, эмоций, ни физически, ни эмоционально, ни материально. Потому что, я вам скажу, все абсолютно, что делалось с птицами, это все волонтеры», — сказала она. Масштабы разлива мазута Как рассказала девушка-волонтер, многие приняли ее обнимания с лебедем как прощание, но на самом деле это была встреча. «Вот эта встреча, когда говорят, что он прощается, это не прощание. Это была встреча. Первое впечатление от моря, когда мы вышли, была катастрофа, это чернота. И для меня завершением был лебедь, как ангел, что-то белое, светлое. И у меня было ощущение, что он прилетел сказать за всех птиц спасибо», — рассказала девушка.

Фото: РИА «Новости»

После проделанной работы измазанных мазутом птиц на черноморском побережье стало намного меньше. По словам Шульц, раньше за час волонтеры могли собрать по шесть птиц. «Сейчас, конечно, такого уже нет, но я точно знаю, что будет еще волна. Мазута очень много, птиц тоже очень много. Сейчас, когда ты выходишь на море и видишь, как они косяками летят, ты уже прожил вот это все, стоишь и шепчешь: только сюда не летите», — поделилась волонтер. Загрязнение моря нефтепродуктами произошло после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Участники операции по ликвидации последствий аварии собрали почти 167,3 тонны загрязненного песка и грунта.