Россиянам рассказали о последствиях разрушения «ледника Судного дня»

Разрушение ледников и глобальное потепление ведут к подъему уровня Мирового океана, а это в конечном итоге влечет за собой проблему с нехваткой пресной воды. Об этом 360.ru сообщила климатолог Екатерина Пестрякова.

Эксперт прокомментировала стремительные разрушения ледника Туэйтса в Антарктиде, который называют «ледником Судного дня». Если массив не сможет выполнять свою нынешнюю барьерную функцию, уровень Мирового океана может значительно подняться.

Среди российских территорий в потенциальной зоне риска находятся Санкт-Петербург, Западная Сибирь и побережье Балтики. Однако главной проблемой годы спустя может стать не сам потоп, а массовая миграция из-за нехватки пресной воды.

«Среднеазиатские республики, не имеющие выхода к морю, столкнутся с настоящим кризисом. А Россия обладает огромными ресурсами, и все захотят перебраться сюда», — сказала собеседница 360.ru.

