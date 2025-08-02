Роскосмос показал вызвавший грозу в Москве циклон

Роскосмос снял видео с грозой над Москвой из космоса. В ролике показали прохождение циклона над столицей, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

На кадрах запечатлели, как атмосферный фронт проходит над центральным регионом России. Снимки, которые использовали в видео, сделали с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

Из-за непогоды в столичном аэропорту Шереметьево задержали десятки рейсов, в том числе международных. Во Внукове и Домодедове также были задержки самолетов на прилет и вылет.

Накануне МЧС предупредило жителей Москвы о резком ухудшении погоды. В течение суток в некоторых районах выпала месячная норма осадков. В Долгопрудном после удара молнии загорелся таунхаус. Обошлось без пострадавших.