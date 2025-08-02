Таунхаус загорелся после удара молнии в Долгопрудном

Shot: молния ударила в крышу таунхауса во время грозы в Долгопрудном

После удара молнии огонь охватил таунхаус в подмосковном коттеджном поселке в Долгопрудном. В момент возгорания внутри были люди, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам жителей поселка, перед пожаром в небе сверкали молнии. Один из разрядов ударил в крышу таунхауса на улице Береговая. Здание сразу же загорелось.

«Вдруг резко удар молнии, как взрыв, смотрю в окно, начался мгновенно пожар. Был сильный ливень, и молния сверкала каждую секунду», — рассказала местная жительница.

Экстренные службы уже работают на месте. Официальной информации о пострадавших не поступало.

Днем 1 августа квартира загорелась на девятом этаже на Ленинском проспекте в Москве. При пожаре пострадали двое детей.