Москвичей предупредили о ливнях с грозой

В Москве ожидается резкое ухудшение погоды. Столицу накроют ливень и сильный ветер до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале МЧС.

В ведомстве напомнили, что в непогоду не нужно находиться рядом со щитами и шаткими конструкциями. Также водителям нужно быть особенно осторожными и за рулем. Кроме того, жителей Москвы предупредили об опасности оставлять детей без присмотра.

По данным Гидрометцентра, днем 1 августа ожидается +26…+28 градусов. В ночь на субботу, 2 августа, температура будет на уровне +16…+18 градусов. Местами прогнозируются кратковременные дожди, в некоторых районах возможны грозы.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что с 3 августа в Москве будет превышена многолетняя климатическая норма, разница составит три-четыре градуса.