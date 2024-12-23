Азовки начали массово выбрасываться на берег после разлива мазута в Краснодарском крае

После разлива мазута из-за столкновения танкеров в Краснодарском крае зафиксировали массовый выброс дельфинов на берег. Об этом сообщили в научно-экологическом центре «Дельфа» .

«Выброс считается массовым при условии, когда минимум двух китообразных (не пара мать + детеныш) выбросились в одном месте и в одно время. На прибрежной территории Краснодарского края такие случае крайне редки!» — указали специалисты.

В центре назвали ситуацию чрезвычайно тревожной и отметили, что у двух обнаруженных на побережье самок выявили кровь и пену в горле и дыхательных путях.

Чтобы установить причину смерти, специалисты отобрали пробы. Планируется провести вскрытие. Не исключено, что китообразные погибли из-за острой интоксикации парами мазута или отравленной рыбой, инфекции или внутренних травм и контузии.

Ранее стало известно, что очевидцы обнаружили на пляже Алексино в Новороссийске восемь свежих тел азовок.