Петербург 17 июня поставит погодный рекорд

Днем 17 июня в Санкт-Петербурге выпадет рекордное количество осадков. Об этом синоптики Центра погоды «Фобос» сообщили ИС «Вести» .

Дождь начнется в городе рано утром и усилится к обеду. Каждые три часа, по прогнозу синоптиков, на один квадратный метр выплеснется по ведру воды.

Общий объем выпавших за день осадков может составить 44 миллиметра. Это абсолютный рекорд июня в Санкт-Петербурге.

Ранее сильные дожди прошли в Москве, за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков. Из-за усиления юго-западного ветра в столичном регионе ввели желтый уровень погодной опасности. Гидрометцентр предупредил, что непогода сохранится практически до конца недели. Только к выходным потеплеет до +25 градусов.