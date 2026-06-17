Москвичам рассказали, когда закончатся дожди и вернется тепло

Синоптик Голубев: небольшие дожди в Москве продлятся почти всю неделю

Небольшие дожди будут идти в Москве практически всю неделю, а температура поднимется до +25 градусов только к выходным. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

До конца недели циклон будет постепенно смещаться на север, поэтому интенсивность осадков станет снижаться с каждым днем.

«Местами грозы и небольшие дожди сохранятся практически всю неделю в Москве. При этом будут прояснения и к выходным температура воздуха повысится до +25 градусов тепла», — сообщил РИА «Новости» начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По данным Гидрометцентра, местами грозы ожидаются в столице во вторник, среду и пятницу. К понедельнику дожди должны стать менее интенсивными.

Во вторник, 16 апреля, в Москве и Подмосковье выпало больше половины месячной нормы осадков.