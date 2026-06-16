Жителей Москвы и Московской области предупредили о потенциально опасном ветре

Предупреждение о желтом уровне погодной опасности из-за усиления юго-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду выпустил Гидрометцентр России для Москвы и Московской области. Об этом свидетельствует прогнозная карта на сайте организации.

Желтый уровень синоптики объявляют, если погода потенциально опасна.

«Днем 16 июня местами усиление юго-западного ветра в порывах до 15 метров в секунду», — указали в сообщении.

Предупреждение действует с 16:00 до 21:00. В Подмосковье вероятны грозы с дождем в отдельных районах в ближайшие два дня. Прогноз о осадках для вторника действует с 16:00 до 21:00. Для среды — с 09:00 до 21:00.

Сильный ветер в Москву и область придет после обильных дождей, объем которых за сутки превысил половину июньской нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что самое большое количество осадков в столице выпало в Строгине, Тушине и Бутове. В Московской области самые сильные дожди прошли в Дмитрове, Мелихове и Сергиевом Посаде.