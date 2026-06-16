В Москве за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

Тишковец: более 50% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки

В Московском регионе в течение суток выпало более половины от месячной нормы осадков. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что в Бутове выпало 15 миллиметров осадков при месячной норме 77 миллиметров, в Тушине — 44 миллиметра, в Строгине — 10 миллиметров, на ВДНХ — 12 миллиметров.

В Московской области больше всего осадков зафиксировали в Мелихово и Дмитрове — 35 миллиметров, а это 53% месячной нормы, Сергиевом Посаде — 32 миллиметра, Талдоме и Клину — 26 миллиметров, Солнечногорске — 23 миллиметра, Кашире — 20 миллиметров.

«В столице Родины сейчас +12,3. Небо на 100% закрыто отдельными кучево-дождевыми и высококучевыми облаками на высоте 1000-1500 метров. Местами дождь. Видимость 11 километров. Влажность 94%, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 738,0 миллиметров ртутного столба», — написал Тишковец.

Ранее синоптик предупредил, что погода в Москве всю неделю будет дождливой и прохладной.