Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве до 28 сентября

В Москве и Подмосковье продлили предупреждение о высокой пожарной опасности до коца рабочей недели. Об этом сообщил Гидрометцентр .

«Период предупреждения — до 07:00 28 сентября. Сохранится чрезвычайная пожароопасность — пятый класс», — сказано в сообщении.

Аналогичное предупреждение об оранжевом уровне погодной опасности из-за риска пожаров действует и в Московской области.

Кроме столицы и Подмосковья, чрезвычайно высокая пожароопасность отмечается в Архангельской, Вологодской, Новгородской и Псковской областях.

Ранее сотрудники лесопожарных формирований ликвидировали возгорание в лесу рядом с деревней Фатеево, расположенной на территории Павловского Посада.

Природный пожар также потушили в Краснополянском участковом лесничестве, рядом с деревней Малая Черная. Еще один очаг возгорания зафиксировали в Городищенском лесничестве, расположенном в километре от села Кременье.