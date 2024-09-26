Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве до 28 сентября
В Москве и Подмосковье продлили предупреждение о высокой пожарной опасности до коца рабочей недели. Об этом сообщил Гидрометцентр.
«Период предупреждения — до 07:00 28 сентября. Сохранится чрезвычайная пожароопасность — пятый класс», — сказано в сообщении.
Аналогичное предупреждение об оранжевом уровне погодной опасности из-за риска пожаров действует и в Московской области.
Кроме столицы и Подмосковья, чрезвычайно высокая пожароопасность отмечается в Архангельской, Вологодской, Новгородской и Псковской областях.
Ранее сотрудники лесопожарных формирований ликвидировали возгорание в лесу рядом с деревней Фатеево, расположенной на территории Павловского Посада.
Природный пожар также потушили в Краснополянском участковом лесничестве, рядом с деревней Малая Черная. Еще один очаг возгорания зафиксировали в Городищенском лесничестве, расположенном в километре от села Кременье.