Лесной пожар потушили вблизи села Кременье

В Городищенском лесничестве, в километре от села Кременье, обнаружили пожар. Площадь возгорания достигла 0,2 гектара. На место оперативно прибыли девять единиц техники и 21 человек из лесопожарных служб.

Из-за ветра площадь пожара увеличилась до 0,35 гектара, однако, его удалось ликвидировать за три часа. Причиной возгорания стали действия человека. Сейчас подозреваемые в поджоге устанавливаются, ведется расследование.

Напомним, за поджог, ставший причиной лесного пожара, предусмотрен штраф до двух миллионов рублей, а также лишение свободы сроком до десяти лет.

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