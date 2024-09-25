Лесной пожар потушили рядом с деревней Малая Черная

Природный пожар обнаружили 25 сентября в Краснополянском участковом лесничестве. Возгорание в километре от дмитровской деревни Малая Черная уже устранили.

На место направили пять машин и 15 человек из личного состава лесопожарных формирований. Им потребовалось чуть более трех часов, чтобы ликвидировать пожар.

В Комлесхозе Подмосковья сообщили, что причиной пожара стали действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.

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