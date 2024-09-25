Лесной пожар ликвидировали рядом с деревней Фатеево в Павловском Посаде

Специалисты во время проведения лесоавиационных работ зафиксировали возгорание на площади 0,01 гектара. Пожар произошел в Логиновском участковом лесничестве, которое находится всего в километре от деревни Фатеево, расположенной на территории Павловского Посада.

На место пожара оперативно направили три единицы техники и пятерых сотрудников лесопожарных формирований. Пожар удалось ликвидировать менее чем за час.

Предположительная причина возгорания была связана с человеческими действиями. В настоящее время устанавливаются лица, подозреваемые в поджоге. Начаты следственные мероприятия, а материалы о происшествии переданы в надзорные органы для применения мер к виновным.

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