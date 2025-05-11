Охватившие Забайкалье лесные пожары сняли из космоса

Лесные пожары в Забайкальском крае охватили уже 380 тысяч гектаров. Из-за бушующего огня огромная территория покрылась дымом. Кадры с метеорологического спутника «Метеор-М» опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

На снимках видно, что пожары приблизились на опасное расстояние к Чите, столице края.

В региональном главке МЧС в минувшую субботу, 10 мая, сообщили, что огонь подошел к жилым домам в районе села Смоленка. В ведомстве подчеркнули, что пожарные остановили продвижение пламени к населенному пункту.

К тушению пожара привлекли авиацию. В пресс-службе отметили, что в регионе зафиксировали 39 очагов лесных пожаров, а ветер и сухая погода способствуют распространению огня.

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера ввели в Забайкальском крае из-за лесных пожаров 23 апреля. Такое распоряжение дал глава МЧС Александр Куренков. В стихийном бедствии уже погибли трое пожарных-десантников, занимавшихся тушением пламени в районе села Кыкер.