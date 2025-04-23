В Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров

На территории Забайкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В целях стабилизации ситуации с лесными пожарами отнести обстановку в Забайкальском крае к ЧС в лесах федерального уровня, установить режим функционирования „чрезвычайная ситуация“ для функциональных подсистем РСЧС», — заявил глава ведомства Александр Куренков.

По данным первого заместителя губернатора региона Александра Костенко, на территории края на площади 192 тысяч гектаров действуют 45 лесных пожаров. Обстановку может ухудшить ветер до 27 метров в секунду. В тушении уже задействовали 1365 человек и 123 единицы техники.

Глава МЧС распорядился направить в Забайкалье дополнительные силы. В ближайшее время в регион также отправятся два спецборта Ил-76, которые перебросят аэромобильные группировки из Хабаровского и Красноярского края численностью 100 человек.

Ранее третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 25 апреля.