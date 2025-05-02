В Забайкалье нашли тела трех пропавших пожарных-десантников

Тела трех пожарных-десантников, пропавших в Тунгокоченском округе Забайкальского края, нашли в лесу. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды региона.
«Найдены тела трех пропавших 23 апреля в Тунгокоченском муниципальном округе пожарных-десантников», — заявили в министерстве.
Погибших обнаружили в лесу сотрудники Читинской авиабазы. Они выразили соболезнования родным, близким и коллегам покойных. Семьи погибших пожарных получат выплату от страховой компании и материальную помощь от авиабазы.
Пожарные пропали недалеко от села Кыкер. К поискам подключали самолет Ан-2, два вертолета Ми-8 и беспилотники.
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