В Забайкалье нашли тела трех пропавших пожарных-десантников

Тела трех пожарных-десантников, пропавших в Тунгокоченском округе Забайкальского края, нашли в лесу. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды региона.

«Найдены тела трех пропавших 23 апреля в Тунгокоченском муниципальном округе пожарных-десантников», — заявили в министерстве.

Погибших обнаружили в лесу сотрудники Читинской авиабазы. Они выразили соболезнования родным, близким и коллегам покойных. Семьи погибших пожарных получат выплату от страховой компании и материальную помощь от авиабазы.

Пожарные пропали недалеко от села Кыкер. К поискам подключали самолет Ан-2, два вертолета Ми-8 и беспилотники.