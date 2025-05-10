Пламя природных пожаров подобралось к новостройкам под Читой

Под Читой площадь природного пожара продолжает увеличиваться, он угрожает жилым домам. Спасатели защищают населенные пункты от огня, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В районе села Смоленка горят 60 гектаров. Силы МЧС России препятствуют переходу огня на населенные пункты», — уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что к ликвидации пожара привлекли авиацию.

Всего в Забайкалье зафиксировали 39 лесных пожаров. Они охватили площадь более 325 тысяч гектаров. С огнем борются свыше 1650 человек и 250 машин. Из-за ветра, сухой и жаркой погоды пламя стремительно распространяется.

По данным РЕН ТВ, огонь почти подошел к новостройкам под Читой. Пламя охватило деревья и траву, небо затянул густой дым. Местные жители помогают в тушении.

Ранее аэропорт Читы временно приостановил прием и отправку самолетов из-за пожара.