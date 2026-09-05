Четыре медведя пришли в гости к сибирячке в селе Епишино

Четыре медведя напугали жительницу села Епишино в Красноярском крае, животные пришли на участок сибирячки. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Обнаружившая животных женщина обратилась в полицию. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и специалисты из охотничьего общества.

«Дикие животные представляли прямую угрозу жизни граждан. В целях пресечения дальнейших нападений на жилой сектор медведи были ликвидированы», — сообщили в ведомстве.

Сельчанам рекомендовали не заходить в лес и не выходить на улицу в темное время суток. При обнаружении любых случаев появления диких животных жителей просили сообщать в полицию.

В конце августа медведь растерзал двух женщин, отправившихся в лес за грибами. Спасатели и волонтеры прочесали 200 тысяч квадратных метров леса и нашли два тела со следами нападения медведя в трех-четырех километрах от поселка.