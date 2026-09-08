Лесной пожар на юге Челябинской области достиг площади 700 га

Лесные пожары охватили юг Челябинской области. В тушении возгораний участвуют более 170 человек, задействованы тракторы и спецтехника, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Природные пожары разгорелись в Карталинском муниципальном округе. Порывистый ветер и сухая погода усугубили ситуацию.

К тушению подключились подразделения противопожарной службы, военнослужащие Уральского учебного спасательного центра, лесопожарные и добровольческие команды. Только от РСЧС работала группировка из 172 человек и 67 единиц техники. Для того, чтобы провести опашку земли и защитить дома от огня, к работе привлекли тракторы.

Власти Карталинского, Кизильского и Варненских муниципальных округов ввели режим ЧС, сообщила пресс-служба Главного управления лесами Челябинской области. К вечеру 9 сентября возгорания в Карталинском округе локализовали на площади более 700 гектаров.

Ранее из-за горевшего камыша перекрыли трассу в районе Анапы. Площадь пожара превысила один гектар.