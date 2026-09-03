Глава Росптицесоюза Бобылева назвала регистрацию кур мерой биобезопасности

С 1 сентября владельцы хозяйств с более чем десятью курами, другой домашней птицей или кроликами должны поставить животных на учет. Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что мера нужна для профилактики вспышек заболеваний, сообщает ИА НСН .

Для регистрации не нужно приносить животных в МФЦ или ветеринарную службу. Владельцу достаточно обратиться в государственную ветеринарную службу. Домашнюю птицу разрешено учитывать группой.

За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность. В Россельхознадзоре уточнили, что обязательный учет распространяется на хозяйства, где содержится более десяти голов птицы или кроликов.

Бобылева объяснила, что регистрация связана с обеспечением биобезопасности и предотвращением распространения болезней, включая птичий грипп. По ее словам, соблюдать требования необходимо вне зависимости от того, держат ли птицу на даче или для продажи.