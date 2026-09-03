Глава Росптицесоюза Бобылева назвала регистрацию кур мерой биобезопасности
С 1 сентября владельцы хозяйств с более чем десятью курами, другой домашней птицей или кроликами должны поставить животных на учет. Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что мера нужна для профилактики вспышек заболеваний, сообщает ИА НСН.
Для регистрации не нужно приносить животных в МФЦ или ветеринарную службу. Владельцу достаточно обратиться в государственную ветеринарную службу. Домашнюю птицу разрешено учитывать группой.
За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность. В Россельхознадзоре уточнили, что обязательный учет распространяется на хозяйства, где содержится более десяти голов птицы или кроликов.
Бобылева объяснила, что регистрация связана с обеспечением биобезопасности и предотвращением распространения болезней, включая птичий грипп. По ее словам, соблюдать требования необходимо вне зависимости от того, держат ли птицу на даче или для продажи.