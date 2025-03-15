Москвичей предупредили о возвращении снега

Шувалов: похолодание, снег и гололедица вернутся в Москву на неделю

В Москву после штормовой погоды вернутся заморозки со снегом, но ненадолго. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик предупредил, что грядущее похолодание продлится неделю, а на дорогах будет гололедица.

При этом Шувалов отметил, что с 15 по 18 марта «снежок выпадет, может быть, даже ляжет на пару дней», но этого не стоит пугаться. Это нормальная мартовская погода.

«Мы опускаемся от экстремально положительных значений до нормы, а следующие выходные уже опять +10… +12 градусов», — заявил он.

Шувалов добавил, что такая погода довольно обычная, так как весна — это время и самых сильных ветров, и контрастных температур.

Ранее в Москве три человека пострадали из-за поваленных штормовым ветром деревьев.

До этого в Ростовской области предупредили жителей, что в ближайшие выходные ветер резко усилится и начнутся дожди. В Хабаровском крае может выпасть снег в воскресенье, 16 марта.