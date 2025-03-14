Циклон вернется в Хабаровск в выходные дни

Жители Хабаровского края надеются на скорое наступление весны, однако прогноз погоды пока не обещает значительного потепления. Циклональная активность продолжит оказывать влияние на погодные условия в регионе, сообщил сайт transsibinfo.com.
Основной фронт осадков прошел, однако в краевой столице возможны незначительные осадки. Температура воздуха ожидается умеренная: ночью до -11 градусов, днем до -5 градусов. Ветер останется достаточно сильным — до девяти метров в секунду.
В воскресенье погода снова изменится: возможен небольшой снежный покров. Ночью температура снизится до -15 градусов, а днем будет от -5 до -7 градусов.
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