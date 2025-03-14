Жителей Ростовской области предупредили о штормовом ветре с дождями

Синоптики предупредили о резком усилении ветра и дождливой погоде в Ростовской области в ближайшие выходные, 15 и 16 марта. Об этом сообщила RostovGazeta.ru .

В административном центре в субботу и воскресенье порывы ветра достигнут скорости 12 метров в секунду. Несмотря на сильный ветер, температура воздуха останется комфортной, варьируясь от +5 до +19 градусов.

В субботу, 15 марта, жителей региона ожидает небольшой дождь и утренний туман. Скорость ветра может увеличиться до 18 метров в секунду, а дневная температура поднимется до +25 градусов. Следующий день принесет новые осадки. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +25 градусов.