Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Тишковец: в Москве в понедельник ожидаются дождь и температура до +25

В понедельник в Москве потеплеет до +25 градусов, но ожидается дождь. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

«В Москве и по области ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня местами пройдет дождь. Ветер северный, 4-9 метров в секунду», — заявил метеоролог.

Тишковец добавил, что показания барометров понизятся до 747 миллиметров ртутного столба.

«Температура в Москве-реке у Звенигорода +18. Температуры воды в озерах и реках Центральной России — до +22», — заключил синоптик.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что Москву с 1 июля ожидает потепление до +28 градусов. Однако жары в +35…+40 градусов опасаться не стоит, погода будет комфортной и теплой. В июне температура и количество осадков в Московском регионе также остаются в норме.