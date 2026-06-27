Придет пронырливый циклон. Какая погода установится в Подмосковье в выходные

Лето продолжает удивлять жителей Москвы и Подмосковья разнообразной погодой. В ближайшее время регион накроет волна тепла, но продлится оно недолго.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал 360.ru, что 27 июня на погоду будет влиять циклон. «Погода будет разнообразная. Сегодня ожидается небольшой дождь — это влияет циклон и его тыловая часть над Уралом и левым берегом Волги. Завтра он уже отходит на второй план, начинает играть свою роль гребень высокого давления», — объяснил он. По его словам, сегодня столбики термометров покажут около +20 градусов, а завтра — +23…+25 градусов. Специалист добавил, что в начале следующей недели погода снова испортится.

С северо-запада ныряет очень подвижный и пронырливый циклон, и в понедельник у нас в центральных областях России опять дождь и опять не слишком высокая температура.

Шувалов уточнил, что непогода продлится недолго. «Это очень короткий эпизод, потому что скорость циклона большая и вслед за ним разворачивается гребень высокого давления. Температура вновь повысится до +25, а 1 июля — уже до +27…+28 градусов», — рассказал он.

Фото: Медиасток.рф

Синоптик обратил внимание, что начало июня жители Московского июня встретят хорошей летней погодой — без осадков и с высокой температурой.

Тот запас тепла, который сконцентрировался над Западной Европой, он тем или иным способом коснется нас.

Шувалов призвал не ждать, что воздух прогреется в начале июля до +35…+40 градусов. Вместо этого в столице и Подмосковье будет теплая и комфортная погода.

Погода в Центральной России Синоптик Евгений Тишковец в эфире «Соловьев Live» рассказал, что на западные и большую часть северных регионов Русской равнины в выходные будет влиять азорский антициклон. Благодаря ему погода станет солнечной, сухой и по-летнему теплой. «Температурный фон к воскресенью на севере Европейской территории России и в Центральной России вернется в климатическое русло лета — днем от 20 до 25 тепла, столько же в южных регионах», — подчеркнул специалист. По его словам, в субботу в Москве будет облачно с прояснениями, местами может пройти небольшой дождь, при температуре +19…+22 градуса. Ветер прогнозируется северо-западный, три-восемь метров в секунду. По словам Тишковца, в воскресенье столбики термометров покажут +22…+25, атмосферное давление останется в норме и составит 748 миллиметров ртутного столба.