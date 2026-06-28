Осадки в Москве и Подмосковье уложились в июньскую норму

Метеоролог Макарова: осадки в Московском регионе не превысили июньскую норму

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Количество осадков и температура в Москве и Подмосковье за июнь остаются в норме, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Об этом сообщил ТАСС.

По словам специалиста, нормальным количеством дождя для этого месяца считается 77 миллиметров плюс-минус 20%. До 28 июня выпало 72 миллиметра, что составляет 93% от средней нормы, пояснила Макарова. Ожидаются небольшие дожди, умеренные и локальные, поэтому в заданный интервал регион уложится.

Среднесуточная температура также держится около нормы, добавила метеоролог.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что с 1 июля Москву ожидает потепление до +27…+28 градусов. Однако большой жары +35…+40 градусов опасаться не стоит, погода будет теплой и комфортной.

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