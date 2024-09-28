Москвичам пообещали аномальные +23 градуса

Гидрометцентр: в Москве 28 сентября ожидается +23 градуса и облачность

В Москве прогнозируется облачность, небольшой дождь и повышение температуры до +23 градусов в субботу, 28 сентября. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха будет колебаться от +21 до +23 градусов, а ночью может опустить до +14.

В Подмосковье прогнозируются аналогичные температуры, но в ночное время столбики термометров могут опуститься до +11 градусов.

Ветер ожидается южный, скорость — от шести до 11 метров в секунду, причем местами с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее в столице зафиксировали усиление ветра до 17 метров в секунду, причем в городе местами упали деревья. Кроме того, Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве и Московской области до 28 сентября из-за риска пожаров.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее пообещал москвичам возвращение летней погоды до конца недели, предупредив, что в дальнейшем никакого потепления больше не будет.