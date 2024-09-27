Деревья попадали в Москве из-за сильного ветра

В Москве усилился ветер, местами из-за непогоды уже произошли случаи падения деревьев. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«В городе сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Зафиксированы случаи падения деревьев», — уточнили в ведомстве.

Городское службы уже приступили к распиливанию и вывозу упавших деревьев.

Сильный ветер в столице сохранится не только в ближайшие часы, но и в предстоящие выходные. Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за непогоды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в столицу на несколько дней вернется летнее тепло. Он прогнозировал, что в субботу, 28 сентября, дневные температуры составят +20…+24 градусов, ночью +11…+16 градусов, причем пройдет небольшой дождь.