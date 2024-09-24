Москвичам пообещали возвращение летней погоды на этой неделе

Вильфанд: в Москве воздух прогреется до +24 градусов в среду, четверг и субботу

Москвичи смогут порадоваться возвращению летнего тепла в середине недели, когда воздух на три дня прогреется до +24 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд добавил, что в среду и четверг воздух прогреется до +21… +24 градусов, что выше климатической нормы на пять-шесть градусов.

При этом метеоролог пояснил, что с пятницы ожидается постепенное изменение циркуляции, хотя температура все-равно будет высокая. По его словам, антициклон уходит на восток, а к Москве приближается циклоническое образование.

Если в пятницу днем еще прогнозируется +18…+23 градуса, а ночью — +10…+15 градусов, то погода уже будет облачной. В субботу дневные температуры также составят +20…+24 градусов, ночью +11…+16 градусов, причем пройдет небольшой дождь.

«На этом удовольствие заканчивается, потому что в воскресенье уже будет заметное понижение температуры», — сказал Вильфанд.

Метеоролог добавил, что в дальнейшем никакого потепления больше не прогнозируется.

Ранее Вильфанд рассказал, что на юге европейской части России бархатный сезон продлится до середины октября.