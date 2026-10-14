Миссия: чистое Подмосковье. Экопросвещение как образ жизни

Подмосковье — лидер экологического просвещения России. Только в 2025 году здесь провели 566 мероприятий, в которых участвовали более 270 тысяч жителей. В регионе приняли областной закон «Об экологическом образовании». 360.ru подготовил тематический фильм «Миссия: чистое Подмосковье».

Раннее утро в Дмитровском округе начинается с экологического забега на народной тропе «Габо». Сюда пришли те, кто хочет сделать мир чище. Кто-то участвует впервые, кто-то — уже в восьмой раз. Но всех объединяет одно: желание провести выходной с пользой. На старте вместе с жителями и представители власти.

«Я не в первый раз уже на такого рода мероприятиях. Мне безумно нравится эта коллаборация между властью, жителями и людьми, которым не безразлично, чтобы наш мир стал лучше, безопаснее, экологичнее», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов пожелал участникам получить прекрасные эмоции, незабываемые впечатления.

«Спасибо огромное, что вы взяли своих детей, потому что передавать вот эту любовь к природе — это наша основная задача», — сказал он.

Подмосковье — лидер экологического просвещения России. Каждое лето в регионе проходит ярмарка экопроектов. Уже в 13-й раз в области проводится Международная летняя экологическая школа. Здесь говорят о том, что влияет на качество жизни: восстановлении экосистем, сохранении биоразнообразия.

В Подмосковье сегодня делают ставку не только на сохранение природы, но и на воспитание людей, которые будут заботиться о ней завтра, — это самая важная инвестиция в будущее региона.