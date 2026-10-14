Экологические состязания для молодежи прошли в Наро-Фоминском округе

9 октября в универсальном зале молодежного культурно-спортивного центра «Зодиак» в Атепцеве провели спортивно-тематическое мероприятие. Юные жители округа на практике доказали, что быть экологом — это не только важно, но и увлекательно.

Встреча объединила азарт соревнований и заботу об окружающей среде. Главными героями экологической битвы стали две команды: «Орлята» и «Зеленый патруль». Ребятам предстояло продемонстрировать не только физическую подготовку, но и знания в области экологии и правил раздельного сбора отходов.

В состав жюри вошли депутат Совета депутатов округа Альбина Красильникова, заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты округа Елена Скрипко и заведующий структурным подразделением «Зодиак» Татьяна Козлова.

Первым заданием стал конкурс «Экопазл», где команды на скорость собирали картины о защите природы. Затем прошел «Экологический калейдоскоп» — викторина с загадками о животном мире и правилах поведения в лесу.

Особый интерес вызвал конкурс капитанов: лидерам команд пришлось с завязанными глазами на ощупь распознавать шишки, мох и еловые ветки.

В конце провели большую спортивную эстафету. В игровом формате ребята очищали «реку» и «лес» от мусора, а также строили символический экодом.

По итогам упорной борьбы победу одержала команда «Зеленый патруль», второе место заняли «Орлята». Соревнования наглядно показали: чтобы сберечь Землю, нужно действовать сообща, быть ловкими и внимательными.