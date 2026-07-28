Лесной пожар во Франции вызвал «огненные облака»

Лесной пожар на юго-западе Франции привел к образованию пирокучевых облаков, которые способны усиливать распространение огня. Об этом сообщил телеканал France 24 .

В науке такие образования называют cumulonimbus flammagenitus. Они возникают, когда пожар раскаляет воздух около земли. Потоки быстро поднимаются вверх, охлаждаются и формируют облако из дыма и горячего воздуха.

Пресс-секретарь федерации пожарных команд Франции Эрик Брокарди объяснил, что пирокучевые облака совершенно не содержат влаги. При этом они создают собственную погодную систему и могут вызывать сильные ветры, молнии и новые очаги возгорания.

«Это дымовое облако порождает собственную погодную систему, вызывая самовозгорание всего, что находится на его пути», — отметил Брокарди.

По его словам, пожарные в районе Бордо столкнулись с конвективным возгоранием. Оно формировало собственные воздушные потоки, из-за которых направление огня постоянно менялось. В результате пламя распространялось сразу в нескольких направлениях и создавало множество фронтов.

Ранее пожар уничтожил леса и деревни в районе Бордо. Спасатели эвакуировали 325 тысяч человек. Под угрозой оказались местные виноградники и военные предприятия.