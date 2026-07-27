Природный пожар во Франции подобрался к военным заводам рядом с Бордо

Природный пожар на юго-западе Франции стал угрозой для военных предприятий, которые находятся неподалеку от Бордо. Об этом со ссылкой на AFP сообщило РИА «Новости» .

Из-за ЧП могут пострадать оборонные и научные объекты. Пожар уже охватил окрестности Аркашонского залива и приближается к агломерации.

В зоне риска оказались четыре объекта компании ArianeGroup, в том числе завод по производству топлива для баллистических ракет M51. Пострадать также могут фирмы Dassault, Safran и Thales.

Министерство ВС Франции выделило силы и средства, чтобы обеспечить безопасность этих объектов.

Ранее из-за масштабных природных пожаров во Франции и Испании эвакуировали более 250 тысяч человек. Французский министр внутренних дел Лоран Нуньес зазвал происходящее самой масштабной эвакуацией населения в мирное время в истории республики.

В Испании с начала этого года выгорело около 130 тысяч гектаров лесов.