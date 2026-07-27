Во Франции мощнейшему лесному пожару осталось 15 километров до города Бордо

Мощнейший лесной пожар во Франции приблизился к Бордо на расстояние 15 километров. Об этом сообщила газета The Independent .

Над городом образовалось редкое огненное облако, которое создает собственную погодную систему и вызывает самовозгорания на своем пути, заявил представитель Национальной федерации пожарных Франции Эрик Брокарди.

Явление обычно наблюдают при извержениях вулканов. Власти предупредили, что бороться с огнем придется несколько месяцев. Подполковник Давид Аннотель напомнил, что пожар в Ландирасе в 2022 году официально потушили только в 2025 году.

Мэр Бордо Томас Казенав сообщил, что огонь уже в 15 километрах от города, где проживают более 1,2 миллиона человек.

Во Франции и Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 250 тысяч человек. Французский министр внутренних дел назвал эту эвакуацию самой масштабной в истории республики.